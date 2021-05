‘Más Más Más’-zanger Rolf Sanchez heeft roots in de Caraïben: “Ik ben verslaafd aan de Dominicaanse Republiek, maar Nederland is mijn thuis”

We ontmoeten Rolf in de radiostudio’s van Qmusic en Joe. De zanger, die vorig jaar bij ons doorbrak met zijn zomerhit ‘Más Más Más’, komt promo voeren voor zijn twee nieuwe singles: ‘Ven Ven’ en ‘Eén moment’, zijn duet met Marco Borsato. De samenwerking maakt de van nature toch al enthousiaste Nederlander extra lyrisch. “Het was legendarisch. Het voelde alsof ik hem al jaren kende, zo’n warme en lieve man. In de studio zat ik naar hem te kijken als een leerling naar z’n leraar. Hoe pakt hij een opname aan? Hoe interpreteert hij z’n teksten? Marco is toch mijn idool, hè. Ik zing nog altijd zijn liedjes tijdens mijn shows.” Hun samenwerking kwam tot stand dankzij John Ewbank, Marco’s schrijver en producer. “John en ik hebben ‘Eén moment’ samen geschreven, en hij zei tijdens dat proces: “Dit is puur Marco z’n verhaal (over de scheiding met z’n vrouw Leontien, red.)”, vertelt Rolf. Marco bleek niet alleen bereid er zijn volgende single van te maken, hij wilde het nummer ook liefst inzingen mét Rolf. “Ik wist niet wat me overkwam!” Dat de populaire zanger net een burn-out en een scheiding achter de kiezen heeft, staat z’n professionaliteit niet in de weg, weet Rolf. “Het blijft Marco Borsato, hè. Hij zet zijn hoofdtelefoon op, sluit zijn ogen en begint te zingen. Ik merkte wel dat hij heel droevig was, maar ik heb niets dan bewondering voor zijn aanpak. Ik weet niet of ik het zou kunnen.”