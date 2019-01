Marvel-superhelden strijken binnenkort neer in Disneyland Paris CD

24 januari 2019

13u08 0 Showbizz Na de personages uit ‘Star Wars’ maken eind maart de superhelden van Marvel hun opwachting in Disneyland Pairs. Bezoekers komen oog in oog te staan met Spider-Man, Captain America en Iron Man. En voor het eerst krijgen ze het gezelschap van Captain Marvel en Groot.

Tussen de filmreleases van ‘Captain Marvel’ en ‘Avengers: Endgame’ strijken de Marvel-superhelden weer neer in het Walt Disney Studios Park voor een onvergetelijk avontuur. Zo zal Captain Marvel te zien zijn in de spectaculaire en spannende show ‘Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow’. Ook kan je als bezoeker dansen op de beste liedjes uit Guardians of the Galaxy, met voor het eerst ook het boomachtige wezen Groot, zijn er ontmoetingen met de superhelden en kan je dankzij Heroic Face Painting helemaal transformeren in een superheld.

De komende jaren zal het aandeel van Marvel in Disneyland Paris alleen nog maar toenemen. Zo komt er een gloednieuw themagebied in het Walt Disney Studios Park rond deze superhelden. Met de vernieuwde Iron Man Coaster. Ook het Disney Hotel New York ondergaat op dit moment een gigantische verbouwing om vanaf de zomer van 2020 te heropenen in het thema van Marvel.