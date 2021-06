Marvel-superhelden moeten nieuw leven blazen in Disneyland Parijs

Celebrities Scarlett Johansson over seksualise­ring Black Widow: “Op dat moment voelde dat misschien als een compliment aan”

16 juni Binnenkort kruipt Scarlett Johansson (36) opnieuw in de huid van haar superheldenpersonage Black Widow, die al te zien was in de ‘Avengers’-filmreeks. In een gesprek met Collider praat ze over de seksualisering van haar personage.