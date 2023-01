Marvel-superhelden kleuren de lucht boven Disneyland Paris

Zaterdagvond vond in Disneyland Paris de wereldpremière plaats van ‘Avengers: Power The Night’, de allereerste droneshow in een Disney-park die helemaal in het teken staat van de Marvel-superhelden. Tot wel 500 drones beelden de iconische superkrachten uit van o.a. Captain America en Thor.

Na de openingen van het ‘Disney Hotel New York - The Art of Marvel’ én het themaland ‘Marvel Avengers Campus’ met heroïsche ontmoetingen, live actiestunts én twee gloednieuwe attracties gaat Disneyland Paris opnieuw een stapje verder om zijn bezoekers de ultieme Marvel-beleving aan te bieden. Met de droneshow ‘Avengers: Power The Night’, die tot 8 mei te zien is in het Walt Disney Studios Park, pakt het als eerste Disney-park ter wereld uit met een dagelijkse avondshow die gewijd is aan de superhelden van Marvel. Het spektakel, dat is opgevat als een laatste trainingssessie van de helden, combineert licht, pyrotechnische effecten, videoprojecties én iconische Marvel-muziek die georkestreerd werd met meer dan 70 muzikanten in de beroemde Abbey Road Studios in Londen.

De droneshow 'Avengers: Power The Night' in Disneyand Paris.

Daarnaast vormen tot wel 500 drones een indrukwekkende reeks iconen die de krachten van legendarische superhelden uitbeelden, waaronder het iconische schild van Captain Marvel, de energiestralen van Dr. Strange en de hamer van Thor. En zelfs Spider-Man komt tot leven in de vorm van drones. Tussen de videoprojecties op The Twilight Zone Tower of Terror en de drones is er ook interactie, wat van ‘Avengers: Power The Night’ - die in amper drie maanden tijd tot stand is gekomen - een uniek spektakel maakt.

De droneshow 'Avengers: Power The Night' in Disneyand Paris.

De droneshow 'Avengers: Power The Night' in Disneyand Paris.

Deze droneshow is één van de vele nieuwe ervaringen tijdens de ‘Grand Finale’ voor de 30ste verjaardag van Disneyland Paris. Zo keert vanaf 12 april de iconische avondshow Disney Dreams terug in het Disneyland Park. Geleid door de schaduw van Peter Pan ontdekken of herontdekken bezoekers meer dan tien van de grootste Disney-verhalen, die op Kasteel van Doornroosje geprojecteerd worden, tijdens een buitengewone reis met iconische liedjes uit Disney- en Pixar-films waaronder Belle en het Beest, De Leeuwenkoning, De Klokkenluider van de Notre Dame, Rapunzel en vele anderen. Volgens de makers wordt het pure magie.

De avondshow 'Disney Dreams' vanaf 12 april in het Disneyland Park.

In de zomer van 2023 komt een gloednieuwe show, ‘Pixar: We Belong Together’, naar het Walt Disney Studios Park die draait rond de film ‘Monsters, Inc’. Bezoekers worden in het Studio Theater uitgenodigd om samen met hun favoriete Pixar-vrienden deel te nemen aan een ontroerend muzikaal avontuur. Tijdens deze show, die state-of-the- art podiumtechnologie, lichteffecten, choreografie en iconische liedjes combineert, ontdekken bezoekers hoe muziek en vriendschap ons samenbrengt. Een show die zowel kinderen als volwassenen enorm zal aanspreken.

Een Pixar-show met figuren uit 'Monsters, Inc.' deze zomer in het Walt Disney Studios Park.

Daarnaast blijft Disneyland Paris zijn bezoekers uitnodigen om groter te dromen en harder te lachen met de dagshow ‘Dream ... and Shine Brighter!’ met meer dan 30 artiesten en Disney-figuren, kleurrijke praalwagens, twee feestelijke liedjes en een aanstekelijke mash-up van Disney-songs. Ook ‘Disney-D-Light’ met videoprojecties, fonteinen, lichteffecten, mist, lasers én de allereerste drone-choreografie rond het Kasteel van Doornroosje, is nog steeds te bewonderen. Net als de ‘Gardens of Wonder.’ Dat zijn negen betoverende themawerelden met 30 kinetische sculpturen van Disney en Pixar die tot leven komen.

'Dream ... and Shine Brighter' viert nog steeds de 30ste verjaardag van het park.

Meer info over de ‘Grand Finale’ van 30 jaar Disneyland Paris via disneylandparis.com.

