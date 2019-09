Marvel-strip uit rekken gehaald wegens homoseksuele kus, maar boze fans staken daar een stokje voor: “Hier is niks mis mee” MVO

09 september 2019

12u00

Bron: The Guardian 0 Literatuur Marcelo Crivella, burgemeester van Rio De Janeiro, kon niet lachen met ‘Young Avengers: The Children’s Crusade’, een nieuwe strip uit het enorm bekende én populaire gamma van Marvel Comics. Twee mannelijke personages hebben daarin namelijk een relatie met elkaar, en dat vindt Crivella te aanstootgevend voor verkoop.

De twee jonge superhelden, Hulkling en Wiccan, kussen elkaar voor het eerst in dat stripalbum. “Het is niet oké dat onze kinderen zulke afbeeldingen te zien krijgen”, meent Crivella, die voor hij zijn post als burgemeester kreeg door het leven ging als evangelisch-predikant. Hij stuurde zelfs een politie-eenheid naar Bienal Do Livro Do Rio, de grootste boekenbeurs van het land, om alle exemplaren van de comic uit de rekken te laten halen.

De Braziliaanse fans vonden die beslissing niet door de beugel kunnen. “Uit alles dat hij zegt blijkt dat Crivella het album zelfs niet gelezen heeft!”, klinkt het verontwaardigd op sociale media. Ze staken er dan ook gezamenlijk een stokje voor.

Hey, @Marvel ! Take a look: Rio de Janeiro's mayor @MCrivella just banned Avengers: Children's Crusade in the city. This is censorship! And stupid, cause he said it has "sexual content for children", which means he doesn't even read the book! https://t.co/qSfVSCWsCs Dan Cruz(@ dancruz_83) link

Nog voor de politie arriveerde waren alle exemplaren van ‘Young Avengers’ al uitverkocht. De populariteit van het boek daalde dus niet. In tegendeel, de strip was zelfs méér in trek na het verbod op de verkoop. Maar niet alleen de fans zagen problemen met het verbod. Er kwam kritiek uit het hele land, en zelfs van ver daarbuiten. Filip Neto, een YouTube-blogger die het probleem aankaartte, zorgde er mee voor dat ook de buitenlandse media lucht kregen van het verhaal. “Ik ga een stapel ‘ongepaste’ strips uitdelen op de grote markt”, klaagde hij. “Ik plak er rode etiketten op waarop staat dat ze niet geschikt zijn voor domme mensen met vooroordelen.” Hij voegde woord bij daad en kocht een groot aantal exemplaren van het boek aan, om ze daarna gratis uit te delen.

“Hier is toch niets mis mee?”, verzucht iemand anders zich dan weer op sociale media. “Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar een koppel van hetzelfde geslacht zou geen probleem geweest zijn. Wat anders met deze beelden, zijn die ook schadelijk voor kinderen? Die heeft hij nochtans niét uit de verkoop gehaald.” Daarbij werd een reeks foto’s van heteroseksuele personages bovengehaald, die net hetzelfde - of meer - doen met hun partner.

Anderen begrijpen de situatie totaal niet: “Maar kom op, we wisten al veel langer dat die helden een koppel vormden, en deze kus is net waar iedereen al jaren op zat te wachten!”

Okay, so the mayor of Rio de Janeiro ordered the fiscals to take every Avengers: "The Children's Crusade" HQs because it has a gay kiss scene. According to him, it's impropriate to children see that. what about these scenes? pic.twitter.com/dB67WN5dvn Mr. Pea(@ Mister_Pea_XD) link

Winst, dan verlies

Het bleef niet bij kritiek, want de organisatie van Bienal Do Livro Do Rio stapte prompt naar de rechtbank. “Dit is censuur”, aldus verantwoordelijke Mariana Zahar. “En dat kan niet getolereerd worden. Dit is een aanval op onze vrijheid, en dat zullen we aanvechten tot het bittere eind.” Ze wonnen de zaak op grond van vrije meningsuiting. De misnoegde burgemeester ging echter in beroep, en kreeg een meer conservatieve rechter zover dat hij toch zijn wil mocht doorvoeren.

“Ik wil gewoon onze families beschermen”, liet hij weten in een statement, toen de mediastorm rond het gebeuren op volle toeren begon te draaien. “Goed geprobeerd”, klinkt het op Twitter. “Maar gezinnen zijn er in meer vormen en maten dan een man en vrouw met twee kinderen.”

Nationaal protest

Demonstranten trokken de straat op, regenboogvlaggen werden aan de gevels gehangen en homoseksuele koppels kusten op openbare plaatsen, als protest. De grootste nationale krant pakte zelfs op de voorpagina uit met de foto, om het censuur aan te klagen. “Censuur, dat is toch de grootste schrik van alle media?”, meent uitgever Sérgio Dávila. “Wij vonden dat we zoiets als nieuwspublicatie in de kijker moesten zetten.”

Illegaal

Zondag kwam er dan de verlossing: de Hoge Raad van de Braziliaanse rechtbank maakte het illegaal om censuur op LGBT-publicaties uit te voeren. Deze keer op grond van ‘het grondwettelijke recht op gelijkheid voor alle mensen’. De rechter ging er namelijk mee akkoord dat Crivella dit specifieke beeld enkel en alleen wilde wegstoppen omdat het om een - trouwens volledig gekleed - homoseksueel koppel ging. Ongepaste inhoud viel er volgens hem niet te bespeuren.

De laatste uitgave van ‘Young Avengers’ ligt ondertussen veilig terug in de rekken - waar ze nog altijd enorm vlotjes over de toonbank gaat.

They won't shut us up nor down! There is resistance in Brazil! #CensuraNuncaMais https://t.co/2j2DQNH3QG CadelinhaDoBTS 🇧🇷🌵(@ BTSvoceMePaga) link

#censuranão

(arte da "Avengers: The Children's Crusade" de 2012. por Jim Cheung , Mark Morales and Justin Ponsor. pra Marvel.) pic.twitter.com/3rxwygaCfB Marcio Takara(@ marcio_takara) link

Hey @Marvel, please comment on the nonsense at the Rio de Janeiro (Brazil) Biennale. Some of your books are being censored for containing a gay kiss. This cannot be tolerated! Nathan Fernandes(@ Nathan46512) link