Marvel spant rechtszaken aan tegen erfgenamen van onder meer Stan Lee in strijd om rechten op The Avengers

Muziek Ed Sheeran komt naar Qmusic voor intiem concert (en jij kan erbij zijn)

24 september ‘Shape of You’, ‘Perfect’ en ‘Bad Habits’, stuk voor stuk grote hits van de Britse sensatie Ed Sheeran (30) die iedereen luidkeels kan meezingen. Op vrijdag 22 juli maakt de internationale ster zijn opwachting in Brussel voor zijn Europese Mathematics-tour. Tot dan hoeven zijn fans uit de Lage Landen niet te wachten om hem aan het werk te zien, want Ed Sheeran komt op dinsdag 5 oktober naar Qmusic voor een intiem optreden in The Qube in Nederland.