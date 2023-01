Marvel-producent klapt uit de biecht over toekomst Harry Styles: “We hebben hem niet puur als stunt gecast”

FilmNa het zien van de superheldenfilm ‘Eternals', bleven heel wat fans verdwaasd achter. Zagen ze zonet popster Harry Styles in de post-credits scène verschijnen? Absoluut. De zanger introduceerde het personage Eros, oftewel Starfox. Er doen sindsdien geruchten de ronde dat Styles een megadeal sloot met Marvel, maar toch blijft het opvallend stil rond de verdere toekomstplannen. Tot nu. Producent Nate Moore klapt in ‘Deadlines’ Crew Call Podcast’ (eindelijk) uit de biecht.

In 2021 verscheen de superheldenfilm ‘Eternals’, met een echte sterrencast. Niemand minder dan Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Don Lee en ‘Game of Thrones’-sterren Richard Madden en Kit Harington vertolkten de hoofdrollen. Maar er dook onverwacht nog een wereldberoemdheid op in de prent: zanger Harry Styles.

Styles verscheen in de post-credits scène. Echte Marvel-liefhebbers weten dat ze in de bioscoop moeten blijven zitten tot na de aftiteling. Filmgigant Marvel beloont zijn trouwe fans namelijk steeds met een extra scène. Deze kunnen hints en of belangrijke onthullingen bevatten over toekomstige projecten. Dat was in ‘Eternals’ dan ook niet anders. Plots verscheen het Marvel-personage Eros (Starfox), oftewel Harry Styles, samen met Pip the Troll op het ruimteschip van de helden. De halfbroer van Thanos biedt ‘zijn hulp’ aan de Eternals aan. Aangezien Thanos een opperslechterik was binnen de Marvel-films, is het nog maar de vraag wat Eros zijn ‘ware intenties’ zijn.

Toekomstplannen

Sinds deze zeer spraakmakende cliffhanger zitten de fans op hete kolen te wachten op meer nieuws rond de toekomstplannen van Eros binnen de Marvel Cinematic Universe. ‘The Sun’ liet eerder al weten dat Harry Styles een megadeal zou gesloten hebben van maar liefst vijf films, maar verder werd er geen woord meer over gerept. Marvel-producent Nate Moore brengt hier nu verandering in en verklapt in ‘Deadline’s Crew Call Podcast’ hoe de vork aan de steel zit. “We hebben hem niet puur als stunt gecast”, steekt hij van wal. “Er zijn meerdere verhalen te vertellen met dit fascinerende personage. Eros heeft een heel interessante band met Thanos. Zo zijn ze halfbroers, want ze delen dezelfde vader.”

Hij vervolgt: “Het is een gecompliceerd, maar leuk personage. En ik denk, nu ik Harry Styles heb ontmoet, dat hij zo charmant kan zijn als je maar wil en dat er geen limiet is aan hoe goed dat personage kan zijn als we hem terug kunnen halen.”

KIJK. Trailer ‘The Eternals’.

