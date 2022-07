Marvel onthult eerste trailer voor vervolg op ‘Black Panther’ na dood Chadwick Boseman

Toen Chadwick Boseman in augustus 2020 overleed aan de gevolgen van kanker, zaten de makers van ‘Black Panther’ ongetwijfeld even met de handen in het haar. De acteur speelde namelijk de hoofdrol in de razend populaire superheldenfilm - de eerste superheldenfilm die een Oscarnominatie voor ‘beste film’ in de wacht wist te slepen -, en een vervolg kon niet uitblijven. Maar wat doe je met ‘Black Panther’ als de superheld in kwestie overlijdt? Hoe de makers dat vraagstuk hebben opgelost, blijft na het zien van de eerste trailer van ‘Wakanda Forever' nog steeds een vraagteken. De trailer neemt vooral uitgebreid afscheid van Chadwick Boseman én zijn personage T’Challa. Maar op het einde schemert toch een belofte door: er zal wel degelijk een nieuwe ‘Black Panther' zijn. Wie in het kostuum zal mogen kruipen, is voorlopig wel nog steeds een vraagteken. Fans vermoeden wel dat die eer naar Letitia Wright zal gaan, die T’Challa’s zus Shuri speelt. De film moet op 9 november in de zalen komen.

Op Comic-Con werden nog enkele andere projecten van Marvel voorgesteld. Zo werd bevestigd dat op 17 februari 2023 de ‘vijfde fase’ van Marvel gelanceerd wordt, met de nieuwe ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Op 5 mei volgt dan ‘Guardians of the Galaxy Volume 3', dat de laatste film rond Star-Lord (gespeeld door Chris Pratt) zal zijn. “Sommige verhalen komen nu eenmaal tot een einde”, vertelde regisseur James Gunn. “Al wil dat niet zeggen dat iedereen sterft.” Verder zijn ook nog ‘The Marvel’ (waarin Captain Marvel de handen in elkaar slaat met Ms Marvel en Spectrum) en ‘Thunderbolts’ in de maak. Op tv-vlak verschijnt in augustus ‘She-Hulk: Attorney at Law’, in de lente van 2023 volgt dan ‘Secret Invasion’, rond het personage Nick Fury (Samuel L. Jackson).

En tot slot was er ook nieuws over de succesvolle reeks superheldenfilms ‘The Avengers’. Binnenkort mogen we ons aan twee nieuwe films in die reeks verwachten, met ‘Avengers: The Kang Dynasty’ en ‘Avengers: Secret Wars’, kondigde directeur Kevin Feige aan. De eerste moet op 2 mei 2025 verschijnen, de tweede op 7 november. Details over de films werden verder niet gegeven.

