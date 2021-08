Marvel kondigt ‘Captain America 4' aan, met nieuwe hoofdrol

FilmHet is zover, Marvel Studios heeft zopas hun nieuwste superheldenfilm aangekondigd: ‘Captain America 4'. Deze keer zal de hoofdrol echter niet gespeeld worden door Chris Evans, die de rol in de vorige 3 Captain America-films vertolkte, maar wél door Anthony Mackie.

We kennen Anthony Mackie (42) al langer als superheld Falcon, die in verschillende Marvel-films voorkwam en ook zijn eigen Disney+-reeks kreeg: ‘Falcon & The Winter Soldier’. In die serie nam hij het iconische schild van Captain America over. Dat werd vroeger gedragen door acteur Chris Evans, maar die besliste om zijn cape aan de haak te hangen, waardoor Marvel op zoek moest naar een vervanger.

Mackie is de eerste zwarte Captain America in de geschiedenis van de franchise. “Een hele verantwoordelijkheid”, zo zegt hij daar zelf over. “Jammer genoeg leven we nog steeds in een tijdperk waarin niet iedereen daarmee akkoord gaat. Ik heb al veel haatreacties gekregen, maar het is het waard. Want ik besef hoe symbolisch het is dat ik als zwarte man de nieuwe Captain America mag spelen.”

Het script van ‘Captain America 4' zal geschreven worden door Malcolm Spellman en Dalan Musson (die ook ‘Falcon & The Winter Soldier’ schreef), onder regie van Kari Skogland. Het is nog niet bekend welke andere bekende gezichten uit het Marvel-universum zullen opduiken in de film. Men vermoedt wel dat Sebastian Stan, die naast Mackie te zien was als hoofdrol in de Disney+-reeks, zal terugkeren als ‘Winter Soldier’ Bucky Barnes.

Volledig scherm Chris Evans hing zijn cape aan de haak. © AP