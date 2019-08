Marvel-gebied in Disneyland Paris zal Avengers Campus heten CD

23 augustus 2019

16u46

Bron: The Walt Disney Company 2 Showbizz Het nieuwe themagebied rond de superhelden van Marvel in Disneyland Paris zal Avengers Campus heten. Dat heeft Disney afgelopen nacht bekendgemaakt tijdens de D23 Expo in Amerika.

Op dit moment wordt de oude themazone Backlot in het Walt Disney Studios Park omgebouwd tot een gebied dat volledig in het teken staat van de superhelden van Marvel. Zo komt er een interactieve darkride met superheld Spider-Man in de hoofdrol. Bezoekers zullen via speciale technieken en effecten de krachten van een superhelden ervaren.

Ook komt er een gloednieuwe meet-and-greet-locatie, krijgt het bestaande buffetrestaurant Restaurant des Stars een Ant-Man-thema en steekt lanceerachtbaan Rock ‘n’ Roller Coaster in een nieuw jasje. Dat gebied zal dus Avengers Campus heten.