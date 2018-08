Marvel en Riverdale grote slokoppen op de Teen Choice Awards, Meghan Markle grijpt naast haar prijs TK

13 augustus 2018

08u21 0 Showbizz Vannacht vonden in Los Angeles de Teen Choice Awards plaats, waarbij de winnaars bepaald worden door tieners van 13 en ouder die kunnen stemmen op sociale media. Dit jaar gingen vooral de films van Marvel met de prijzen lopen; bij de televisieprijzen was 'Riverdale' de grote slokop.

De tienerawards in de vorm van een surfplank worden al sinds 1999 jaarlijks uitgereikt. Dit jaar werd via internet maar liefst 150 miljoen keer gestemd. Tijdens de show - er zijn maar liefst 102 categorieën - waren er optredens van onder anderen Bebe Rexha, Meghan Trainor en Khalid.

Muziek

Bij de muziekprijzen viel vooral zangeres Camila Cabello op. Zij mocht niet alleen de prijs voor beste vrouwelijke artiest in ontvangst nemen, maar won met 'Havana' ook het beste nummer van een vrouwelijke artiest én was de beste zomerartieste. Ook 5 Seconds of Summer won drie surfplanken voor beste groep, beste zomergroep en beste nummer van een groep. Ed Sheeran won met 'Perfect' het beste nummer van een mannelijke artiest. Shawn Mendes ging met het beste popnummer aan de haal; hij was ook de beste zomerartiest.

Films

Marvel zegevierde dit jaar in de filmcategorieën. Onder meer de surfplank voor beste actiefilm ('Avengers: Infinity War'), beste sci-fi film ('Black Panther'), beste actie-acteur (Robert Downey Jr.) en beste actie-actrice (Scarlett Johansson) ging naar de filmstudio. Chris Hemsworth won daarnaast de prijs voor beste sci fi-acteur voor 'Thor: Ragnarok'.

Bij de dramafilms viel vooral 'The Greatest Showman' op: de prent won beste dramafilm, beste drama-actrice (Zendaya) en beste filmkoppel (Zac Efron en Zendaya). Efron won daarnaast ook de prijs voor beste drama-acteur en had zijn vreemde kapsel weer ingeruild voor een normale haardos.

De zomerprijzen gingen dan weer naar 'Jurassic World: Fallen Kingdom': Chris Pratt won beste zomeracteur, Bryce Dallas Howard beste zomeractrice.

Televisie

In deze rubriek was het al 'Riverdale' dat de klok sloeg. De reeks won niet alleen beste tv-show, maar ook beste drama-acteur (Cole Sprouse) en beste drama-actrice (Lili Reinhart). Het duo, dat in de reeks een koppel speelt, mocht ook de beruchte prijs voor beste kus én die voor het beste tv-koppel in ontvangst nemen. Vanessa Morgan won dan weer de prijs voor beste nieuwkomer, Mark Consuelos was de beste slechterik.

'Keeping Up With The Kardashians' was de beste realityshow, 'The Big Bang Theory' de beste komediereeks. 'The Flash' was dan weer de beste actiereeks. Millie Bobby Brown van 'Stranger Things' kreeg de prijs voor beste sci fi-actrice.

Beste YouTubers

Naast de klassieke prijzen voor film, muziek en televisie worden op de Teen Choice Awards ook heel wat andere prijzen uitgereikt. Zo werd Serena Williams sportvrouw van het jaar. Haar collega LeBron James was dan weer de beste mannelijke atleet. Ook Meghan Markle was overigens genomineerd in de categorie beste stijlicoon, maar de royal greep naast de surfplank: die ging naar Harry styles.

Gigi Hadid werd dan weer het beste model, Lauren Jauregui (van de popgroep Fifth Harmony) de beste female hottie. Acteur Cole Sprouse was de beste male hottie. Actrice Anna Kendrick was de beste Twitteraarster.

De Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, maakte eveneens kans op een surfplank, maar moest haar meerdere erkennen in James Charles in de categorie favoriete fashion/beauty internetster.