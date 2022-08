‘Marvel’-actrice Florence Pugh is terug single na een relatie van drie jaar

Celebrities‘Don’t Worry Darling’-actrice Florence Pugh (26) en haar vriend Zach Braff (47) zijn niet langer een stel. Het koppel kreeg gedurende hun relatie veel kritiek omwille van het grote leeftijdsverschil. Of dit ook aan de basis ligt van de breuk is voorlopig nog niet bekend.

Actrice Florence Pugh is opnieuw vrijzegel na een relatie van drie jaar met de Amerikaanse acteur en filmmaker Zach Braff. Ze begonnen in 2019 te daten, maar botsten al snel op een stortvloed aan kritiek. Braff is namelijk twintig jaar ouder dan Pugh en hier waren heel wat fans niet mee gediend. Pugh bevestigde het nieuws van de breuk in een interview met ‘Harper’s Bazaar’. Daarnaast vindt de actrice het niet kunnen dat de privélevens van celebrity’s steeds nauw in het oog gehouden worden door de pers. “Ik vind niet dat, alleen omdat mensen dit soort werk doen, ieder aspect van hun leven zomaar in de gaten mag worden gehouden en erover mag geschreven worden. We hebben ons niet aangemeld voor een realityshow.”

Veel haatreacties

Het liefste van al hield de ‘Black Widow’-actrice hun relatiebreuk dan ook privé en ver weg uit de schijnwerpers. “We hebben geprobeerd om onze breuk te verwerken zonder dat de wereld ervan op de hoogte is, omdat het een relatie was waar werkelijk iedereen een mening over leek te hebben", vervolgde ze in het interview. “We hadden het gevoel dat dit beter voor ons zou zijn in plaats van dat miljoenen mensen ons zouden komen vertellen hoe blij ze wel niet zijn dat we uit elkaar zijn.”

Pugh was de kritiek over hun leeftijdsverschil dan ook meer dan beu. Vorig jaar beet ze al van zich af in een interview met ‘The Sunday Times’ en vertelde ze dat ze veel haatreacties kreeg. “Ik denk dat het mensen gewoon irriteert dat het niet is wie ze hadden verwacht. Maar het is wel mijn leven en ik doe niets om mensen te plezieren of om er een betere kop of verhaal van te maken.”

Het voormalige koppel heeft wel nog een project op het programma staan. In 2023 komt hun film ‘A Good Person’ uit. “De film die we samen hebben gemaakt, was waarschijnlijk een van mijn meest favoriete ervaringen. Het voelde heel natuurlijk en gemakkelijk om te doen”, aldus Pugh.

