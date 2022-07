Marvel-actrice Florence Pugh bijt van zich af na kritiek tepelfoto’s: “Ik ben blij met al mijn gebreken”

Pugh schrijft dat ze er erg naar had uitgekeken om de Valentino-jurk te dragen en dat het vooral haar eigen keuze was. Maar al snel volgde heel wat kritiek en hatelijke reacties. Ze kreeg onder meer commentaar over de grootte van haar borsten, maar de actrice bijt nu van zich af en komt op voor zichzelf en voor vrouwen in het algemeen. “Het is niet de eerste keer en zal ook zeker niet de laatste keer zijn dat een vrouw van een groep vreemden te horen krijgt wat er allemaal mis is met haar lichaam. Maar gelukkig heb ik me verzoend met alle gebreken van mijn lichaam", schrijft ze.

Ze vertelt dat ze heel dankbaar is te zijn opgegroeid in een gezin met sterke én curvy vrouwen. “Wij zijn opgevoed om de kracht in de plooien van ons lichaam te vinden en om van je te laten horen als je je ergens niet comfortabel bij voelt.” Ze verklaart voor niets of niemand haar lichaam zomaar te veranderen. “Het is altijd al mijn missie geweest om ‘fuck dit’ of ‘fuck dat’ te zeggen tegen iedereen iets aan mijn uiterlijk wilt veranderen in iets wat sexy of aantrekkelijk is.”