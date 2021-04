Marvel-acteur Anthony Mackie promoot nieuw superheldenhotel in Disneyland Paris

Disneyland Paris mag dan nog wel steeds gesloten zijn, maar dat belet het Franse park niet om al volop promo te voeren voor het nieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel dat binnenkort de deuren zal openen. En daarvoor wisten ze Anthony Mackie, beter bekend als Falcon uit ‘Captain America’ en ‘Avengers’, te strikken. “Mocht je het goede nieuws nog niet gehoord hebben: het allereerste hotel ter wereld dat in het teken staat van de kunst van Marvel zal zeer binnenkort open in Disneyland Paris. Hoe cool is dat?!”, aldus de acteur in een videoboodschap.