Martine Prenen volgt een comedycursus bij Nigel Williams: "Vrouwen kunnen wél grappig zijn" Isabelle Deridder

27 november 2018

00u00 0 Showbizz Wie onlangs een lezing van gezondheidscoach Martine Prenen (54) bijwoonde of naar haar 'Mar10-minuutjes'-filmpjes op YouTube keek, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: Martine gebruikt veel meer humor om haar punt te maken. "Ik heb speciaal een cursus gevolgd bij Nigel Williams", klinkt het.

"Het was een heel fijne ervaring", aldus het voormalige schermgezicht. "Ik volgde deze cursus samen met enkele andere mensen die met comedy bezig zijn en zich daar verder in wilden verdiepen. Ik vond het een hele eer dat Nigel mij erbij wilde, want we waren met een dozijn 'talenten'. Slechts twee hadden geen ervaring. Ik heb niet alleen veel geleerd van Nigel, maar ook van de andere deelnemers. Ik voel mezelf zeker geen stand-upcomedian, maar het kriebelt wel om daar, op een later tijdstip, meer mee te doen."

Al geeft Martine wel toe dat komiek worden niet haar voornaamste doelstelling was. "Ik heb dat in de eerste plaats gevolgd om mijn lezingen rond een gezonde levensstijl wat leuker te maken. Ik stak er al wel wat humor in, maar ik vond dat het beter kon. Vandaar dat ik naar Nigel ben gestapt. Ik heb vooral geleerd dat ik dingen moet loslaten en af en toe eens uit mijn keurslijf moet stappen. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat je jezelf niet moet voorbereiden, hé. Zeker in mijn branche: ik ga geen bullshit verkopen om grappig te zijn, het moet wel allemaal kloppen, hé. De humor die ik in mijn lezingen verwerk, dient om mijn tekst te versterken."

Geen moppentapper

"Ik heb ook geleerd dat vrouwen wél grappig kunnen zijn, maar dat ze daar meer obstakels voor moeten overwinnen. Bij comedy moet je durven om ook de minder mooie kantjes van jezelf te laten zien. En daar moet je dan ook mee kunnen lachen. Ik denk dat dit voor vrouwen moeilijker is, omdat we zo streng zijn voor onszelf. Maar ik geloof echt dat vrouwen alles in zich hebben om grappig te zijn. Ik merk wel dat mijn vriendinnen ermee kunnen lachen als ik een grappige opmerking maak, maar ik beschouw mezelf nu niet als een expert op het vlak van humor. Ik sta heus niet bij ieder familiefeest moppen te tappen. Verre van zelfs. Het is niet de bedoeling dat mensen mij als een nar gaan beschouwen. (lacht)"

