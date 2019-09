Martine Prenen volgde comedylessen voor nieuwe theatermonoloog: "Waar ben ik in godsnaam aan begonnen?" IDR

03 september 2019

00u00 0 Showbizz Vorig jaar vertelde gezondheidscoach Martine Prenen (55) dat ze lessen volgde bij komiek Nigel Williams (65), om zo meer humor in haar lezingen te steken. Het resultaat van die sessies toont ze vanaf morgen in 'De 'gezonde' vrouw?', een humoristische theatermonoloog. "Een serieuze stap uit mijn comfortzone", aldus Martine.

Tegenwoordig is Martine Prenen in de eerste plaats actief als gezondheidscoach. "Als ik in die hoedanigheid een lezing geef, dan maakt het me niet uit of dat nu voor honderd of duizend man is", zegt ze. "Maar 'De 'gezonde' vrouw?' is voor mij toch wel een serieuze stap uit mijn comfortzone. In de eerste plaats omdat het een theatermonoloog is, maar ook omdat ik er humor in verwerk. In mijn voorstelling vertel ik in feite hoe ik op zoek ga naar wat nu juist een gezonde levensstijl is. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed, die op tijd en stond frietjes of een taartje wil eten. En waarom is gezond eten zo moeilijk te vinden? Die eeuwige struggle heb ik op een humoristische manier onder woorden willen brengen."

Al wil het voormalige schermgezicht wel onmiddellijk iets duidelijk maken. "Ik heb weliswaar comedylessen gevolgd bij Nigel Williams, maar ik ga er niet van uit dat ik nu the next big thing in comedy ben. Ik ben geen comédienne, verre van zelfs. Ik neem mezelf niet te serieus en ik hoop dat de mensen af en toe kunnen lachen met wat ik vertel. Maar 't is niet de bedoeling dat ik nu een compleet nieuwe weg insla. Ik heb die lessen bij Nigel in de eerste plaats gevolgd omdat ik mijn lezingen leuker wil maken. En daar heeft Nigel me wel bij geholpen, vind ik. Ook al omdat ik dankzij hem in contact ben gekomen met Peter Perceval, de man van An Nelissen. Hij heeft me gecoacht bij het hele schrijfproces dat aan 'De 'gezonde' vrouw?' voorafging."

Testfase

Momenteel zit Martines theatermonoloog nog in een testfase: morgen is haar eerste try-out. "Het is nog geen uitgebreide reeks voorstellingen. Ik wil het met mondjesmaat opbouwen. Het is de bedoeling dat ik vanaf 2020 écht aan een volwaardige tournee kan beginnen. Ik ben nu vooral benieuwd naar hoe het publiek gaat reageren. Tegenwoordig durf ik 's nachts weleens wakker te worden en te denken: 'F*ck, wat heb ik mezelf aangedaan?' (lacht) Ik heb mezelf al meermaals afgevraagd waarom ik hier in godsnaam aan begonnen ben, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Laat dat publiek maar komen!"

Benieuwd naar de voorstelling van Martine? Op www.degezondevrouw.be vind je alle info. In oktober brengt Martine met ''t Zijn de hormonen' ook een boek uit, waarin ze onder meer dieper ingaat op dingen ze in haar monoloog vertelt.