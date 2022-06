Martine Prenen moest zich noodgedwongen heruitvinden na ontslag bij VRT: “Tegen de verkeerde schenen geschopt”

Celebrities Van giftige wanhoops­daad tot zwanger­schap na verkrach­ting: bekende vrouwen pleiten vóór abortus en delen hun persoon­lijk verhaal

“Abortus is een basisrecht", leest één van de vele protestspandoeken in de Verenigde Staten. Het land lijkt wel in een teletijdmachine te stappen als de abortuswet wordt teruggeschroefd. De 50 Amerikaanse Staten beslissen nu elk apart of vrouwen een zwangerschap mógen afbreken. Uit alle hoeken klinkt kritiek. Ook celebrity’s uiten massaal hun ongenoegen en maken gretig gebruik van hun voorbeeldfunctie. Zo is het onder meer voor Nicki Minaj en Lady Gaga het uitgerekende moment om hun abortusverhaal te vertellen. “Ik dacht dat ik zou sterven.”

27 juni