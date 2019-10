Martine Prenen lanceert eigen theatermonoloog 'De Gezonde Vrouw’ TDS

27 oktober 2019

09u24 0 Showbizz De zoektocht naar gezond, makkelijk en betaalbaar kent Martine Prenen (55) als geen ander. Natuurlijk willen we allemaal lekker in ons vel zitten en ‘bakken’ energie hebben om elke dag van te tanken. Maar hoe doe je dat, en nog belangrijker, hoe begin je eraan? Met haar nieuwe theatermonoloog ‘De Gezonde Vrouw’ biedt de gezondheidscoach antwoorden.

De intensiteit waarmee Martine Prenen aan de slag was als presentatrice voor onder meer de VRT en VTM, die heeft ze in de loop der jaren afgebouwd. Het is nu haar passie voor een gezonde en gelukkige levensstijl die haar drijft als gezondheidscoach. Elke week deelt Prenen haar geheimen op haar blog en in een ‘Mar10 minuutjes’-vlog.

Die 10 minuutjes werden nu echter 75 ‘minuutjes’. Want Martine lanceerde zopas haar eigen sappige theatermonoloog ‘De Gezonde Vrouw’, waarin ‘Mar10' het publiek een inkijk in haar interne keuken biedt. Wat doe je als je systeem uit balans raakt, een vrouw een snor krijgt en een man borsten? In deze ludieke maar gevatte voorstelling geeft de gezondheidscoach heel wat wat handige tips om blij in je vel te zitten.