Martine Prenen goes Goedele met tips voor beter seksleven Peter De Smedt EDA

21 mei 2018

13u07 0 Showbizz Martine Prenen (45) heeft een nieuw boek uit. 'Forever Young' staat boordevol tips voor een aangenamer leven. En daarbij hoort ook betere seks, predikt Prenen.

Martine Prenen mag je vandaag de dag een gezondheidscoach noemen. Het nieuwste boek van de gewezen omroepster en presentatrice staat boordevol tips voor een aangenamer leven eens je de 50 gepasseerd bent. Onder meer tips die ervoor zorgen dat je langer, plezanter en minder stressvol leeft.

Maar dat niet alleen: enkele van die tips zouden ook voor een beter seksleven moeten zorgen. "Ik ben geen seksuologe maar ik ben ervan overtuigd dat een gezonde mens ook een sensuelere mens is."

Niet enkel voor 50-plus

'Forever Young' is volgens Prenen een boek voor mannen en vrouwen van alle leeftijden die goed voor zichzelf willen zorgen en passioneler willen leven. Ontdek er alles over in de video hieronder.