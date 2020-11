Martine Jonckheere verveelt zich niet tijdens coronacrisis: “Ik lach ermee dat ik zelfs nu te weinig tijd heb”

tv James Cooke spreekt Bockie aan als Boris en de complete offday van Catherine: de hoogtepun­ten van aflevering 27 van ‘De Slimste Mens’

26 november De deelnemers aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ kunnen niet elke dag records breken. Er was dus enige decompressie na de grote stunt van de tot dan compleet onbekende ‘Bockie de Repper’. Bockie genoot nog te veel na, Catherine Van Eylen kreeg - toeval of niet - wel veel moeilijke vragen en kende een offday. Nieuwkomer en hoofdredacteur Liesbeth Van Impe maakte haar status waar: ze won. Het was echter het juryduo Cooke-Degand dat met de aandacht aan de haal ging. En terecht. Goeie match.