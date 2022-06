Martine Jonckheere poseert op haar 65ste in bikini: “Looking good”

‘Café Beveren’

‘Pensioen heeft zo’n zijn voordelen’, schrijft Martine bij de foto’s aan zee. “Dat was een grapje want ik voel me lang nog niet met pensioen”, gaat ze verder. “Ik blijf professioneel ook bezig. Zo start ik eind dit jaar de repetities van de komedie ‘Café Beveren’ en heb daarnaast ook nog een paar andere plannen. Toch ‘voel’ ik me soms wel met pensioen. Door het wegvallen van de opnames voor ‘Familie’, lijkt er sinds enkele maanden wel iets meer tijd te zijn om puur te improviseren. Plots goesting hebben om naar zee te gaan en dan ook meteen kunnen vertrekken. Als je een druk opnameschema of andere verplichtingen hebt, lukt dat niet. Nu kan dat wel. Zo trokken we deze keer zelfs twee dagen in dezelfde week naar de kust. Vroeger was dat ondenkbaar. In Zeebrugge genoten we van een wandeling in de duinen en vierden we daarna in een gezellige beachbar ons 42 jaar samenzijn. Wat later bezochten we Cadzand omdat onze hond Lester, die nu al 11 jaar de tweede man in mijn leven is, daar aan de leiband ook mee op het strand mag. Dat mag immers niet overal. Voor ons is de vakantie dus al een tijdje bezig. (lacht)”