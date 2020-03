Martine Jonckheere over gewelddadige jeugd: “Mijn vader was een agressieve tiran die ons afranselde” Redactie

03 maart 2020

08u11

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Haar korte comeback als Marie-Rose in ‘Familie’ vorig jaar eindigde in de gevangenis. En dus zit Martine Jonckheere (63) opnieuw werkloos thuis. Met de nodige twijfels over haar toekomst en zichzelf. “Niet kunnen acteren valt me loodzwaar”, zegt ze in een openhartig interview in Dag Allemaal. Martine vertelt in het weekblad uitgebreid over haar werk en leven, en daarbij komt ook haar gewelddadige jeugd aan bod. “Mijn vader was een agressieve tiran!”

“Ik ben een enorme babbelaar, maar tegelijkertijd een gesloten boek”, steekt Martine van wal in Dag Allemaal. “Ik wil mensen meestal liever niet belasten met mijn muizenissen, want iedereen heeft zijn eigen miserie en voor je het beseft, vinden ze je een zaag. Buiten ben ik de vrolijke Martine, binnen zit ik dikwijls te piekeren. Ook als kind was ik geen vrolijke flapuit, wat later nochtans zo’n beetje mijn handelsmerk is geworden. Integendeel, kleine Martine kroop in haar schulp door de moeilijke situatie thuis. Ik stond constant onder stress omdat mijn vader een tiran was die zijn vrouw en dochters mishandelde.”

In de loop der jaren ging het van kwaad naar erger. “Vader was een ex-bokser en als ­mama iets zei dat hem niet beviel, sloeg hij haar. Geen tikje, hé, hij ranselde haar echt af”, zegt Martine. “We waren vaste klanten op het politiebureau. ‘Zolang er geen doden ­vallen, kunnen we niets doen’, klonk het daar. Hij sloeg ook mij en mijn zus Carmen. Eén voorval staat me nog levendig voor ogen. In de gang stond de fiets die mijn zus voor haar plechtige communie had gekregen. Vader werd heel kwaad, greep Carmen vast bij haar haar en gooide haar de trap af. Heel haar hoofd lag open en ze bloedde hevig. Alsof dat nog niet genoeg was, stampte hij ook nog haar fiets kapot. Wij mochten niet gelukkig zijn.”

Lees het volledige interview deze week in Dag Allemaal.