Martin Solveig, Anne-Marie, Jorja Smith en Stormzy op Pukkelpop DBJ

19 februari 2019

16u26

De Pukkelpop-organisatie heeft dinsdag twintig nieuwe namen gelost. Blikvangers onder de nieuwkomers zijn Martin Solveig, Anne-Marie, Jorja Smith en Stormzy, maar vooral de focus op urban en pop valt op.

De Franse dj Martin Solveig komt op vrijdag 16 augustus voor de vierde keer naar Kiewit met een live-show en nieuw werk. Diezelfde dag speelt ook Stormzy op het festival. De Britse grime-rapper stond in 2017 al eens op de affiche. Begin vorig jaar werkte hij samen met Jorja Smith voor het nummer “Let Me Down”. De 21-jarige Jorja Smith, revelatie van de Britse neo-soul, komt op zaterdag 17 augustus ook zelf langs, net zoals haar landgenote Anne-Marie. Zij stond met haar autobiografische raggapop twee jaar geleden al in de Dance Hall op Pukkelpop.

“Een vraag die we de laatste jaren steeds vaker krijgen is of een genre als urban thuishoort op Pukkelpop. Die vraag verbaast ons eerlijk gezegd. Het is een afspiegeling van waar de hedendaagse jongeren naar luisteren, dus hoort het vanzelfsprekend thuis op Pukkelpop”, zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Verder spelen op vrijdag Kamaal Williams (a.k.a Henry Wu), Loyle Carner, Crystal Fighters, slowthai, Joji, Clairo en Flohio op het festival. Ook het Nederlands internetfenomeen Joost komt die dag langs, zoals hij in het nummer “Albino” al voorspelde: “Op Pukkelpop 2019, let’s go”. Op zaterdag zijn er Franc Moody, Ezra Collective en De Jeugd van Tegenwoordig.

Voor zondag 18 augustus zijn Princess Nokia, Ghostemane en Durand Jones & The Indications aan de affiche toegevoegd. Ook Charli XCX en Kate Tempest komen dan respectievelijk voor de derde en tweede keer naar Kiewit.