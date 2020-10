Martin Heylen is bij momenten een zwartkijker en een twijfelaar: “Ik stel mezelf continu in vraag. Ze zeggen dat dat goed is, maar je moet er wel mee leven”

‘Zelfde Deur, 20 Jaar Later’ was al afgewerkt voor de corona-pandemie uitbrak, en maar goed ook. De warmte en de hartelijkheid die de tiendelige reeks van Martin Heylen uitstraalt, kan niet anders dan eindigen met een spontane knuffel en een ‘kom hier dat ik u kus’.

“Ik word telkens weer geraakt door de openheid van de mensen die ik interview”, bekent Martin. “Neem nu de eerste aflevering, die dame uit Lokeren die zo’n verdriet had over haar gestorven man. Ze deed haar verhaal met trillende stem, kon haar emoties nauwelijks in bedwang houden en ik smolt weg. Ik word verliefd als iemand zich zo blootgeeft. In de liefde is dat toch ook? De vonk slaat pas over op het moment dat de bloem zich opent.”

We spreken elkaar in brasserie Du Parc in Oostende, waar Martin binnenstapt met zijn arm in een draagdoek. Hij komt recht van de kinesist na een operatie aan zijn schouder. ‘De chirurg heeft afgescheurde pezen weer vastgehecht. Da’s nu al voor de derde keer. Ooit stond ik op een trouwfeest John Travolta te imiteren toen mijn schouder uit de kom schoot. Om vier uur ’s ochtends knielde de bruidegom op de dansvloer om mijn gewricht terug vast te klikken.’ Met een smakelijke lach drapeert Martin zijn mitella over een rugleuning.

LEEF ALSOF HET JE LAATSTE DAG IS

“Ik hou van vissersliedjes en smartlappen. Onderweg naar onze afspraak zong ik in gedachten ‘Leef alsof het je laatste dag is’ van André Hazes. Dat is ook mijn motto, die les zit helemaal verweven in mijn programma: verlies geen tijd en volg je dromen. Daardoor heb ik het op school maar tot mijn 16 jaar uitgehouden. De leerkrachten werden zot van mij. Ik werd opstandiger en baldadiger met de dag, zo kotsbeu was ik het daar. Ik wou het echte leven in dat zich buiten afspeelde, niet in de lessen wiskunde en fysica. De verhalen die verteld werden in het café van mijn moeder in Oosteeklo waren veel boeiender dan die van de meester.”

Camioneur worden

‘Mijn vader was een trotse trucker, hij reed met gigantische silo’s naar het buitenland. Thuis bracht hij verslag uit over zijn avonturen en ik had toen maar één droom: ook camioneur worden. Met de vlam in de pijp onderweg, dat ideaalbeeld werd alleen maar groter toen ik op m’n 16de in een textielfabriek begon te werken. Ik heb er vooral in de ververij gestaan, heel ongezond. Acht uur per dag, vijf dagen in de week onbeschermd in zwavelzuurdampen, dat heeft me op latere leeftijd blaaspoliepen (gezwellen in het blaasslijmvlies, nvdr) opgeleverd. Na ’n week wist ik al: dit is niet wat ik zoek, al heeft het wel nog een paar jaar geduurd voor ik een nieuwe droom kon realiseren.’

‘Mijn moeder had ook het nodige lef. Als boerendochter uit een heel katholiek gezin verloochende ze haar opvoeding door te trouwen met een man uit een vuurrood nest. Daarna is ze café beginnen te houden, helemaal des duivels. De pastoor verbood zijn gelovigen om iets te gaan drinken in ons oord van verderf. Wij organiseerden schietingen op de liggende wip en om ons te beconcurreren begon zijn collega-pastoor in het naburige Bassevelde zelf met zulke schietingen. Mijn moeder was aan het einde van haar leven zo kwaad op alles wat met de kerk te maken had... Zelfs mijn schoonouders, die zeer gelovig waren, zeiden: ‘Wat hebben ze ons toch allemaal wijsgemaakt.’’

Acht kinderen

‘Ik heb nestwarmte gemist in mijn jeugd naast de cafétoog, maar ik vond die geborgenheid wel in het gezin van een vriendje, waar acht kinderen rond de tafel zaten. Zo gezellig was het dat ik daar geregeld bleef slapen. Logisch dat ik besloot zelf ook acht kinderen te krijgen, maar toen ik 25 was en onze eerste dochter geboren werd, begon ik al wat bij te draaien. Toen er twee jaar later een tweede meisje bij kwam, was het zoals het moest zijn. De twee kinderen maakten ons gelukkig en het leven bleef behapbaar.’

‘Mijn ouders zijn allebei overleden. Ik ga nog weleens naar mijn geboortedorp en dan wandel ik telkens naar hun graf. Ik betrap me er dan op dat ik met hen sta te praten, tegen die grafsteen dus. Ik stel ook vast dat ik almaar milder tegenover hen sta en zie in gedachten hoe ze glimlachen en goedkeuren wat ik zeg. Ik probeer van alles het positieve in te zien. Mag ik even verwijzen naar de grote filosoof W. Sommers, die me na aan het hart ligt? (zingt) ‘Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even.’’

SOMS NEEM JE BETER EEN ZIJWEG

‘Ik wou weg uit die textielfabriek, maar ik had geen diploma. Wat kon ik? Waar lag mijn talent? Op school blonk ik uit als ik een opstel schreef en ik ben muzikaal, maar als ik een instrument wil bespelen, bots ik al snel op mijn eigen beperkingen. Het is vooral afzien om wat er in mijn hersenen zit naar mijn vingers over te brengen. Gitaar, saxofoon, piano: allemaal geprobeerd. Na een ongeval raakte ik mijn onderste tanden kwijt en kon ik geen saxofoon meer spelen. Piano lukte ook niet meer, mijn vingers stonden krom van het harde werk in de fabriek. Toen heb ik geleerd: als je een pad wil begaan en er is een obstakel, moet je proberen dat te overwinnen. Maar als de obstakels zich opstapelen, kan je beter ’n zijweg nemen in plaats van te verzuren. En dat zijpad bleek het schrijven.’

‘De bevestiging dat ik daar ­talent voor had, kwam uit onverwachte hoek. Ik heb mee­gedaan aan een examen voor postbode, heel Flanders Expo zat vol. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en een opstel schrijven. Ik werd 19de op 2.000 kandidaten, mijn opstel had het verschil gemaakt en dat was voor mij een openbaring. Maar toch, ik twijfelde enorm. Pas toen mijn vrouw Chris zei: ‘Ik geloof in jou’, heb ik de sprong gewaagd.’

Brood op de plank

‘Ik ben voor De Morgen beginnen te schrijven. Bloed, zweet en tranen op een oude Remington. Doodblij met een stukje van vier lijnen dat de krant haalde. Ik was vast in dienst, maar toen ik van de redactie in Gent naar die in Brussel verhuisde, stond ik constant stil in de file en zag ik mijn kinderen zo goed als niet meer. Om zot van te worden, dus werd ik freelancer. Geen gemakkelijke stap, mijn perskaart was het enige bewijs dat ik iets kon en er moest brood op de plank komen. Ik heb in feite twintig jaar lang gedacht dat ik noodgedwongen vroeg of laat terug naar de fabriek zou moeten. Op moeilijke ­dagen, als het niet ging of de motivatie ontbrak, reed ik nog eens voorbij die textielfabriek. Om tegen mezelf te zeggen: ‘Alles, maar nooit meer dát.’’

“Ik ben een dienaar van het verhaal, maar de twijfel blijft, ondanks alles. Ik ben een zwartkijker, ook nu weer voor deze nieuwe reeks op tv kwam. ‘De mensen zitten daar niet op te wachten’, dacht ik. ‘Twee jaar van mijn leven, maar na een kwartier is het wég.’ Toen kwamen de eerste cijfers binnen: 980.000 kijkers. Prachtig, maar dat is theorie. Een schoon verwoord compliment van iemand, daar krijg ik pas de tranen van in mijn ogen. En die schouderklopjes zijn gelukkig gevolgd. Ik heb maar één keer geweend voor een cijfer. In 2005, toen mijn eerste programma ‘Terug Naar Siberië’ 800.000 kijkers had. Ik kroop toen uit een dip, dat zal er wel mee te maken hebben gehad. Nu voel ik me bij goede cijfers alleen gerustgesteld in de wetenschap: ik mag dit nog blijven doen. Maar bij een volgend programma zal die twijfel er weer zijn. Ze zeggen dat het goed is om jezelf in vraag te stellen, zoals ik doe. Maar je moet er wel mee leven.”

PRAAT HET UIT

“Mijn vrouw Chris was niet mijn eerste lief en ik was ook niet haar eerste vriendje. Toen ik achter haar aan ging, heb ik de concurrentie buitenspel moeten zetten. Ik ben gevallen voor haar smakelijke lach, belangrijk, want ik hang graag de flauwe plezante uit. En voor haar schoonheid, ik was struck by lightning toen ik haar zag. Ze heeft een groot hart en een warme schoot waar ik me heel geborgen voel. Ze steunt me en helpt me over mijn twijfels heen, zodat ik toch durf te doen wat ik in mij heb. Ik ben haar voor veel schatplichtig.”

Meningsverschillen

“We zijn al meer dan veertig jaar samen en ik ben nog altijd heel gelukkig. En weet je wat het belangrijkste is? Dat we goed kunnen praten, al zaten we dikwijls niet op dezelfde golflengte. Met geen enkel lief, vriend of vriendin heb ik zoveel meningsverschillen gehad als met haar. Maar we konden ze uitpraten en uiteindelijk bleek meestal dat we hetzelfde wilden. Soms kwamen we om vijf uur ’s ochtends ergens in de auto tot dat inzicht en dan was dat zo’n revelatie dat we in elkaars armen vielen.”

“Er was een periode dat het heel slecht ging met mij. Ik had een geestdodende job, ik moest hout keuren in Langerbrugge bij Gent. Zonder Chris voelde ik een enorm gemis, ik stond er soms uit onmacht te schreeuwen. Om half vijf onderbrak ik telkens mijn werk. Zogezegd om naar het toilet te gaan, maar in feite om mijn vrouw in haar oranje auto te zien passeren op weg naar haar job als verpleegster. Een glimp van haar gaf me genoeg zuurstof om me weer over dat verdomde hout te kunnen buigen. Pas op, ik heb veel respect voor iedereen die zijn hele leven hout sorteert, achter een kassa zit of riolen moet leeghalen. Maar mijn probleem was dat ik er mijn creativiteit niet in kwijt kon.”

champagne en oesters

“Mijn boer Ivan is tien jaar ouder, da’s een generatie verschil. Ik was een jonge gast toen hij al drie of vier dochters had en een fameuze vedette was met zijn lied over ‘De wilde boerndochtere’. Ik keek naar hem op, ik ben trouwens nog zijn roadie geweest. We hadden een goede band maar door een misverstand zijn we een tijdje niet on speaking terms geweest, zo stom.”

“Het leven is te kort om niet te praten met je enige broer. Toen Ivan vijf jaar geleden op het strand van Wenduine werd geveld door de bliksem, ben ik hem gaan opzoeken. We hebben het uitgepraat, zijn een glas champagne gaan drinken en hebben er een grote schaal ­oesters bij besteld. We hebben geklonken op de broederschap en besloten dat we het nooit meer zo ver mogen laten komen. Sindsdien gaan mijn vrouw en ik af en toe naar Tenerife waar Ivan woont en beleven we er een warme, innige week. Want ik zie hem heel graag.”

GOOI HET ROER AF EN TOE OM

“Een mens verandert en komt na verloop van tijd in nieuwe levensfases terecht. En op nieuwe plaatsen, want af en toe moet je het roer omgooien. Ik was 21 jaar toen ik Oosteeklo verliet om alleen te gaan wonen in Eeklo. In een piepklein appartementje in de stad, dat was toen het ultieme geluk voor mij. Vervolgens heb ik een vissershuisje gekocht in de polders van Boekhoute bij de Nederlandse grens: fantastisch. Maar die twee kamertjes van drie op drie waren wel te klein toen Chris erbij kwam.”

“We zochten en vonden een afgelegen boerderijtje, weg van iedereen. Met schapen, kippen, honden, vogels en een bok. Die bok was een huwelijkscadeau. Ze brachten een enorme doos binnen in de trouwzaal en nog voor ik ze kon openen, vloog het deksel eraf en kwamen er twee hoorns tevoorschijn. Ik schrok me een ongeluk. ‘Honore’ heb ik hem genoemd.”

CO-vergiftiging

“Dat boerenhuisje was plezant in de zomer, maar in de winter was het er heel donker en zaten we daar verdomd alleen. Op zeker ogenblik was de schouw verstopt en zijn mijn zwangere vrouw, onze anderhalf jaar oude dochter en ik met een koolmonoxidevergiftiging naar de kliniek gevoerd. Het scheelde niet veel of we hadden ’t niet overleefd. De charme was weg, tijd voor een ander leven met onze twee pagadders.”

“We vonden een bungalow waar we weer dieren konden houden. Een rij wilgen, twee prachtige populieren, fruit­bomen en een gigantische moestuin waar ik kon woelen in moeder aarde. We schrijven de jaren 80, weer een droom verwezenlijkt. Ik begon te ­werken bij De Morgen en de Crocodile Dundee in mij gaf gehoor aan de verlokkingen van de stad. Ik bleef al eens graag hangen met de collega’s en ik ging er ook graag met mijn vrouw nog iets drinken of eten. En die moestuin, ik was dat zo beu.”

“Na vijftig jaar heb ik Oost-Vlaanderen verlaten en nu wonen we in een appartement in Oostende. We hadden nood aan licht, ruimte en eindeloosheid. Wilden de horizon zien, gezonde lucht inademen en de regen en de wind voelen. Ik ben hier op dit moment bijzonder gelukkig maar laat ons wel wezen, gezien mijn voorgeschiedenis van verhuizen zal er wel nog iets volgen. Vandaag heb ik veel behoefte aan stilte. Het is alsof de geluiden harder binnenkomen, alsof ik sensitiever word.”

VEEL IS GRATIS, NIETS IS GRATUIT

“Veel is gratis, maar je moet de dingen niet zomaar voor lief nemen. Vriendschap bijvoorbeeld moet je onderhouden. Niet door altijd de rekening te betalen, nee. Je moet een emotioneel stuk van jezelf investeren, de liefde van je omgeving blijven verdienen. Je moet zorgen en aandacht hebben voor elkaar. En verwonderd zijn: ‘Waar komt al die liefde vandaan?’ Het is een geschenk als je je daarvan bewust bent.”

“Mijn kleindochter is net vier geworden. Het is toch niet zo vanzelfsprekend dat ze ‘pépé van de zee’ graag ziet? Maar ik vertel haar verhaaltjes, kleed haar Barbiepoppen aan en geef me gewonnen als zij Mega Mindy is. ‘Lieve pépé’, zegt ze dan... Eerlijk, het bezorgt me koude rillingen van ontroering.”

Vier generaties

“Bescheidenheid, nog iets dat belangrijk is in relaties. Als schrijvend journalist werkte ik alleen en al liep ik niet naast mijn schoenen, ik dacht soms dat ik het wist. Toen ik in 1997 bij Woestijnvis begon te werken, was ik 41 en zowat de oudste van het bedrijf. Wouter Vandenhaute had een jonge ploeg getalenteerde tv-makers in huis en ik had kennis van journalistiek. ‘We gaan een week proberen’, zei hij. Die week werd een maand, en al snel werd het me duidelijk dat ik hiermee verder wou doen. Ik moest het metier leren en kreeg les van ‘kinderen’ van twintig jaar. Ik ben toen mezelf tegengekomen.”

“Ik leerde een belangrijke les. Je mag nog zo oud zijn, je weet lang niet alles. De jeugd had meestal gelijk, maar ik soms ook en samen kwamen we tot een goed resultaat. Ik maak immers geen programma’s die alleen iets betekenen voor mensen van mijn leeftijd en mijn interessesfeer, vandaar dat mijn ploeg uit vier generaties bestaat. Ik luister ook graag naar mijn dochters. Eentje zit in de communicatie bij de stad Gent, de andere doet sociaal werk in Brussel. Ze beletten dat ik ‘oud’ word en geestelijk verstar.”

“Echt, niets is zo zalig als in een groep iets moois creëren. Als je twintig jaar geleden bij mij had aangebeld, toen ik nog alleen werkte, zou ik dat inzicht niet hebben gehad. Laat mij dus alsjeblieft maar ­voortdoen zoals nu.”

