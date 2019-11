Martin Garrix zet na drie jaar een punt achter z'n relatie KD

19 november 2019

16u45

Bron: ANP 0 Showbizz Martin Garrix en zijn vriendin Charelle Schriek zijn uit elkaar. Op Instagram laat de dj weten dat zijn relatie met het model na drie jaar voorbij is. "Ik ben verdrietig te moeten te melden dat Charelle en ik niet langer samen zijn. We houden heel erg veel van elkaar, maar door onze drukke schema's hebben we besloten dat onze wegen scheiden", schrijft de dj op Instagram Stories.

"Liefde betekent ook dat dat je elkaar het beste gunt en op dit moment doen we dat door apart van elkaar te leven. We hebben drie geweldige jaren gehad en ik koester alle mooie herinneringen met haar.” Charelle deelt dezelfde verklaring op haar account. Beiden vragen hun volgers en media hun privacy te respecteren.