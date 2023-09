Martien Meiland zegt “niet meer te verhuizen”, het is nochtans zijn businessmodel

“We zitten helemaal goed. We gaan helemaal niks meer kopen voorlopig. Het is zo lekker daar.” Martien Meiland zei het in een online video met het Nederlandse RTL Boulevard. En dat is opmerkelijker dan het lijkt, want sinds de excentrieke realityster ‘doorbrak’ als deelnemer in het Nederlandse verhuisprogramma ‘Ik vertrek’, deed Meiland bijna niets anders.

Verhuizen ligt in zijn aard, Meiland deed het vaak voor hij bekend werd. Maar het is ook een essentieel onderdeel van het businessmodel rond de familie. De Meilandjes scoren namelijk het best als kijkers ze een nieuwe woning zien renoveren. ‘Chateau Meiland’, waarin de familie een kasteel in Frankrijk renoveerde en waarmee ze de Gouden Televizierring - de hoogste aangeschreven Nederlandse tv-prijs - wonnen, loopt al sinds 2019. Ook in ‘Chateau Bijstand’ verbouwden ze en in het laatste seizoen van ‘Chateau Meiland’ stampen ze alweer een B&B uit de grond.

KIJK. De familie Meiland ligt onder vuur

50.000 per aflevering

Meiland startte als bloemenverkoper maar is intussen een van de best verdienende realitygezichten in Nederland geworden. De laatste drie jaar presenteerde hij er drie grootste studioshows en ook op het witte doek verscheen hij al, maar vooral uit zijn realityreeks slaat Meiland munt. Voor ‘Chateau Meiland’ zou de familie 50.000 euro krijgen die ze onder elkaar verdelen. Voor zestien afleveringen komt dat neer op 800.000 euro per seizoen.

Maar Martien speelt zijn naam op verschillende manieren uit. Zo is er de ‘La Famille Meiland’-wijn die verkocht wordt aan 8 euro per fles, heeft hij een eigen sjaaltjes-lijn (139 euro per stuk) en zou zijn bestellende biografie ‘Martien’ (waarvan binnen 3 maanden 140.000 exemplaren werden verkocht) al zo’n 3 miljoen euro hebben opgebracht.

Best bekeken

Niet slecht voor de uitbater van een interieurwinkel die zijn tv-carrière per abuis startte in 2007. Martien Meiland besloot toen om samen met vrouw Erika Renkema en hun dochters Montana en Maxime te verhuizen naar een aftands Chateau in Midden-Frankrijk. Dat wilden ze in honderd dagen verbouwen tot een afgewerkte B&B. Een ambitieus plan dat de camera’s van ‘Ik Vertrek’ wilden volgen. Té ambitieus, zo bleek al snel en het mislukte dan ook. Twee jaar later stond het gezin terug in Nederland. Maar hun dubbele aflevering werd wel een van de best bekeken uit zeventien seizoenen ‘Ik vertrek’.

