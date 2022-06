Martien Meiland wil paddo's proberen voordat hij doodgaat

TV ‘Stranger Things’-transforma­tie van acteur Jamie Campbell Bower tot slechterik Vecna duurt uren

Het eerste deel van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ is nog maar een paar weken geleden uitgebracht, maar is nu al de ‘best bekeken Engelstalige serie op Netflix’. Op 1 juli verschijnt het tweede en laatste deel van het seizoen. De reeks speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over een groep tieners die te maken krijgt met een bovennatuurlijke wereld, de ‘Upside Down’. Hier komen uiteraard ook heel wat monsters bij kijken. In het vierde seizoen maken we kennis met slechterik ‘Vecna’. Acteur Jamie Campbell Bower (33) kroop letterlijk in de huid van het wezen. Bekijk de beelden van zijn transformatie hier.

