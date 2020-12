Martien Meiland verklapt: “Er is een koper voor de Chateau”

ShowbizzHet lijkt erop dat het Franse kasteel van de familie Meiland niet veel langer in hun handen zal zijn. In De Telegraaf verklapt vader des huizes Martien Meiland (59) dat er een Nederlander interesse heeft om het kasteel over te kopen.

“Ze zijn er heel druk mee bezig”, vertelt Martien Meiland. “Er is een Nederlandse mijnheer geweest met een speciaal document om naar Frankrijk te mogen reizen. Die is dus wel heel erg serieus geïnteresseerd. Hij heeft een bezichtiging gehad en als hij het financieel allemaal rond krijgt, is het dus verkocht. En anders zijn er nog twee opties. Dus ja, er is volop belangstelling.”

Spijt van de verkoop gaat hij niet hebben, voegt Martien er nog aan toe. “Nee hoor, dat krijgen we niet. En als de verkoop niet doorgaat, dan draaien Erica en ik volgend jaar in de zomer gewoon nog een paar maanden de B&B. Voor zo’n korte tijd is dat best weer leuk. Er waren ook plannen om er weer een programma op te gaan nemen, wat me hartstikke leuk lijkt.”

Maar echt concreet zijn die tv-plannen niet, bezweert Martien: “Nee hoor, rustig aan. ‘Wie van de Drie’ (een Nederlands tv-programma waarbij Martien panellid is, red.) gaat in elk geval door en onze eigen serie, daar gaan we in het nieuwe jaar voor zitten. Ik ben echt blij dat ik even thuis ben en een aantal dagen niets te doen heb. Weet je hoeveel kerstkaarten er hier binnenkomen die ik nog met beantwoorden? Zákken vol, maar oh, dat moet ik helemaal niet zeggen natuurlijk, want dan komen er nóg meer!”

Lees ook: