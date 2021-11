Martien Meiland signeert op de boekenbeurs LEES!: “Mensen stonden te trillen op hun benen”

ShowbizzMartien Meiland (60) signeerde op donderdag zijn biografie op de boekenbeurs LEES! in Antwerp Expo. In een interview met ‘VTM Nieuws’ vertelde de Nederlander wat meer over zijn autobiografie. Daarnaast had hij het ook over het enthousiasme van zijn Belgische fans. “Ze zijn hier voornamelijk heel zenuwachtig.”

Het boek van Martien Meiland heeft als titel: ‘Martien, van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’. Daarin vertelt de Nederlander hoe zijn leven verliep van baby tot nu. Dat Meiland niet alleen populair is in Nederland bleek uit de wachtrijen. Ook bij ons in Vlaanderen stonden ze namelijk aan te schuiven om hem te zien en dat is Martien niet ontgaan. “De mensen zijn hier voornamelijk zenuwachtig. Er waren er zelfs die zeiden dat ze stonden te trillen op hun benen”, aldus Martien.

Martien Meiland wist wel al dat hij populair was in ons land. Een paar weken geleden liep hij rond in Antwerpen toen hij te gast was in ‘De Cooke & Verhulst Show’ en toen gingen mensen werkelijk uit hun dak toen ze hem zagen. “Plots gingen ze allemaal staan en riepen ze: ‘Martien! Martien!’ Dat was echt zo leuk.”

Hoofdprijs voor Bommel

En er is nog meer nieuws over de Meilandjes. Met de opgezette hond Bommel, de bekende bulldog van de familie, is Wesley Kevenaar Europees kampioen prepareren geworden. Nooit eerder won een preparateur die prijs met een opgezet huisdier. Dat liet het bedrijf Bouten en Zoon uit Venlo weten. De kampioenschappen waren al in september, maar vanwege de lopende serie van ‘Chateau Meiland’ heeft het preparateursbedrijf de winst nog even geheimgehouden. Kijkers zagen afgelopen maart hoe het gezin afscheid nam van hun geliefde hond.

In ‘Chateau Meiland’ zagen ruim een miljoen Nederlandse kijkers donderdagavond hoe de familie onder de indruk was van Kevenaars werk. “Zo keek hij als hij mij aanviel. Kijk die nageltjes’’, oordeelde Martien. Wijzend op de ‘kwabben’ in zijn nek, reageerde Erica: “Die kon je zo lekker vastpakken.’’ Bommel kreeg een plek op een tafeltje in de huiskamer van Martien, naast een lampje en de maquette van het Franse Chateau Marillaux. De familie vindt het een toepasselijk hoekje geworden, omdat hun hond juist bij het kasteel veel mensen verwelkomde met luid geblaf en hoge sprongen. “Hij hoort hier echt. Ik ben heel blij dat hij thuis is. Nu is het af’’, aldus Erica.

