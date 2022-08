Martien Meiland: “Over vijf jaar bestaat ‘Chateau Meiland’ niet meer”

Fans hoeven zich nog niet direct zorgen te maken: een gloednieuw seizoen van ‘Chateau Meiland’ is vanaf 29 augustus te zien op SBS 6 en als het aan Martien ligt, blijft hij zolang de kijkcijfers ‘ver boven het miljoen scoren’ nog even doorgaan. “Als de kijkcijfers instorten, stoppen we.”

Martien is wel van plan het programma ‘Wie van de 3' te blijven maken. “En daar blijft het bij. Dag. Ik heb nu soms al het gevoel dat ik met één been in het graf sta.” Hij zou er niet heel rouwig om zijn als zijn tv-werk ooit helemaal stopt. “Er komt vast een dag dat mensen denken: het is toch niet meer zo leuk met Martien”, zei hij eerder aan het AD. “Dan trekken we de stekker eruit en ga ik niet in een hoekje zitten huilen.”