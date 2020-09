Martien Meiland ondernam tot twee keer toe een zelfmoordpoging SDE

03 september 2020

10u08

Bron: RTL Boulevard/Story 0 Showbizz Televisiefiguur Martien Meiland (59) brengt in oktober z’n biografie uit. Daarin vertelt hij onder meer over een erg donkere periode, waarin hij tot twee keer toe zelfmoord wilde plegen. Dat schrijft het Nederlandse weekblad Story, dat al enkele hoofdstukken kon inkijken.

Eerder deze week verklapte Martien Meiland, bekend van de tv-reeks ‘Chateau Meiland’, dat er op 17 oktober een biografie over z'n leven verschijnt: ‘Martien, van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’. Het boek werd geschreven door Jan Dijkgraaf, voormalig hoofdredacteur van Metro en HP/De Tijd. “Mensen zien mij altijd als heel positief, maar ik heb ook een periode in mijn leven gehad die gewoon helemaal vreselijk was. Dat staat allemaal in dat boek”, vertelde Martien bij de bekendmaking.

En dat blijkt wel degelijk uit de hoofdstukken die het Nederlandse weekblad Story kon inkijken. Daarin beschrijft Martien hoe hij 25.000 euro moest betalen aan de mensen die z'n woningzaak hadden overgenomen. “Ik voelde me zó genaaid", klinkt het. “Ik werd er letterlijk ziek van en toen is het door al die ellende die samenkwam helemaal in de war geraakt in mijn kop.”

Daarom besloot Martien om een einde aan z'n ellende - en z'n leven - te maken. Op het laatste moment werd het hem echter “toch te benauwd”, schrijft hij. “Geen idee waarom." Maar even later liep het opnieuw mis en ondernam hij opnieuw een zelfmoordpoging. “Maar ook die heb ik niet doorgezet.”

Z’n echtgenote Erica denkt dat hij niet écht dood wilde, maar dat het om tijdelijke verstandsverbijstering ging. Daar lijkt Martien het mee eens te zijn. “Gewoon tijdelijk de weg kwijt”, schrijft hij. “Het feit alleen al dat je eraan denkt en het probeert, vind ik heel eng.” Hij is dan ook “heel blij dat het toen niet gelukt is."

‘Martien: Van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’ ligt vanaf 17 oktober in de winkels.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

