Martien Meiland is halfblind: “Toen ik vier jaar was, heb ik een schaar in mijn oog gestoken”

“Ik heb een schaar in mijn oog gestoken toen ik plaatjes zat te knippen”, vertelt Martien. De Nederlandse realityster lag uiteindelijk een jaar in het ziekenhuis en werd negen keer geopereerd. “De schaar was helemaal door m’n oogbol gegaan. In 1964 was de medische wereld daar natuurlijk helemaal nog niet in thuis. Ik was de eerste in Nederland die een contactlens kreeg.”