Martien Meiland is halfblind: “Ik heb op mijn 4 jaar een schaar in mijn oog gestoken”

James Cooke houdt het niet droog in eerste 'Come Dance With Me'

Vanaf vanavond krijgt ‘I Can See Your Voice’ op VTM concurrentie in het genre ‘entertainment voor het hele gezin’. In het nieuwe ‘Come Dance With Me’ gaan presentatoren Gers Pardoel en Julie Vermeire op zoek naar een duo van ouder en kind dat het best kan dansen.

2 april