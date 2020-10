Martien Meiland hangt de vuile was buiten in onthullende biografie: “Met Caroline en Nadège komt het nooit meer goed, ze hadden maar niet zo stom moeten doen”

Showbizz "Als kind vroeg ik al aan mijn ouders: 'Hoe geraak ik later op tv?'": zanger en acteur Aaron Blommaert (18), de Vlaamse Harry Styles

23 oktober Mysterieus als Raven in 'Familie', een flapuit in realiteit. Aaron Blommaert (18) ontpopt zich na anderhalve maand in de populaire soap tot nieuwe chouchou van de dagelijkse tv-avond. Hij acteert, zingt en speelt gitaar op tv en in 't echt, en is ook nog lid van de boyband BOBBY, alsof hij de Vlaamse Harry Styles is. "Als kind vroeg ik al aan mijn ouders: 'Hoe geraak ik later op tv?'"