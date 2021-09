Martien Meiland brengt dit najaar een eigen collectie van sjaals op de markt

TVHoog bezoek in ‘De Cooke & Verhulst Show’ vanavond. Niemand minder dan Martien Meiland (60) maakte er namelijk zijn opwachting. De populaire Nederlandse mediapersoonlijkheid vertelde er onder meer over zijn toekomstig kleinkind en over de verkoop van hun château.

Het is voor Martien de tweede keer dat hij naar Antwerpen afzakt. Een tijdje geleden was hij nog eens in ons land om een babykamer te kopen voor zijn dochter Maxime. Deze laatste kan namelijk elk moment bevallen en dat is alvast niet gelogen. Vlak voor aanvang van de show had Martien nog telefoon van Erica. “De baby hangt er al half uit.”

(Lees verder onder de video.)

Daarnaast vertelde Martien Meiland nog wat meer over hun verhuisplannen. Momenteel wonen ze namelijk niet meer in hun château, maar in hun thuisland Nederland. De château zelf is wel nog niet verkocht. “Er zijn drie partijen die geïnteresseerd zijn. “Iemand uit Zwitserland, iemand uit Nederland en misschien ook iemand uit België”, aldus Martien. Op dit moment woont Martien dus in Nederland, maar binnenkort staat de verhuiswagen opnieuw voor de deur. Al gaan ze deze keer niet ver, want de Nederlandse mediapersoonlijkheid blijft gewoon in Nederland. “Ik ben dol op onze fans, maar soms klimmen ze op een zondag al om half tien over de hekken. Privé is privé, klinkt het duidelijk. Het toekomstige huis van de Meilandjes kan hen dus iets meer privacy bieden.

(Lees verder onder de video.)

En Martien had nog meer nieuws. Binnenkort brengt hij een eigen collectie van sjaals op de markt. Aanvankelijk was hij van plan om in New Delhi naar een stoffenbeurs te gaan, maar daar stak corona een stokje voor. Daarom ging Martien Meiland naar een fabriek in Milaan. Het resultaat? Dat zijn verschillende sjaals uit diverse stoffen zoals zijde en kasjmier. Daarnaast kunnen fans van Martien ook kiezen uit een effen sjaal en een sjaal met een printje. De collectie zelf is vanaf 1 oktober te koop.

Nog een onderwerp dat aan bod kwam, was de coming-out van Martien. Hij vertelde dat hij pas na zijn 40ste wist dat hij eigenlijk op mannen viel. Tijdens een vakantie begon Martien een gesprek met een andere man en voor hij het wist kreeg hij zijn tong in zijn keel. “Ik begon te trillen en voelde mijn hele wereld instorten”, vertelde Martien Meiland over het voorval.

