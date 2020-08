Martien Meiland brengt biografie uit: “Mensen denken dat ze me kennen, maar dat is niet zo” SDE

31 augustus 2020

08u27

Bron: Linda 0 Showbizz Wie niet genoeg kan krijgen van Martien Meiland (59), kan binnenkort z'n hartje ophalen. De voormalige kasteelheer brengt namelijk een biografie uit. Dat vertelde hij in het Nederlandse praatprogramma ‘Jinek’.

Eigenlijk was Martien Meiland helemaal niet geïnteresseerd in een biografie over z'n leven, vertelt hij in ‘Jinek’. Toen columnist Jan Dijkgraaf hem vorig jaar dan ook de vraag stelde, sloeg hij het aanbod af. Maar de coronacrisis zorgde voor meer vrije tijd, en dus ook een hernieuwde interesse in het voorstel van Dijkgraaf. “Je ziet de serie (‘Chateau Meiland’, red.) en dan denken mensen je te kennen, maar dan denk ik bij mijzelf: die kennen mij helemaal niet.”

“Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Dat weten mensen helemaal niet", vertelt Martien. “Mensen zien mij altijd als heel positief, maar ik heb ook een periode in mijn leven gehad die gewoon helemaal vreselijk was. Dat staat allemaal in dat boek." Over welke periode hij het heeft, blijft nog even geheim.

De biografie, ‘Martien: Van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’ is nu te koop.

