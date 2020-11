Marthe van K3 toont in promocampagne (eindelijk) haar Baba Yega-lief

TV “Het enige dat ik wilde, was weggeraken uit Willebroek”: ‘DVLM’ duikt in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike (+ bekijk de eerste aflevering gratis via HLN)

2 november Vandaag gaat ‘DVLM’, de nieuwe docureeks van programmamaker Eric Goens, in première op Streamz. Daarin kunnen we een kijkje nemen in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike, of toch hoe die eruitzag voor de coronacrisis. En waar het meestal Dimitri is die de interviews geeft, krijgen we nu ook veel van zijn broer te zien. Nog geen Streamz-account? Via HLN.be kan je de volledige eerste aflevering zien.