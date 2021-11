Marthe van K3 test positief op coronavirus, finale komt niet in het gedrang: “We hebben de leukste oplossing gekozen”

Showbizz Danscoach Tommy zal het nieuwe K3'tje mee begeleiden: “Zelfs Hanne en Marthe hebben moeilijke momenten”

Aanstaande zaterdag weten we eindelijk wie Klaasje in K3 zal opvolgen. Een jongen wordt het al zeker niét, want Remi en Luca moesten de duimen leggen in de halve finale. K3-choreograaf Tommy Gryson (35), die het nieuwe groepslid alle pasjes moet aanleren, hoopte nochtans stiekem op verandering. De coach vertelt in een uitgebreid gesprek over z’n favorieten, het harde werk bij de groep en z'n relatie met achtergronddanser Bart. “Toen ik tien jaar geleden deelnam aan ‘So You Think You Can Dance’, kreeg ik het advies om mijn geaardheid te verzwijgen.”

