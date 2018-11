Marthe praat over de breuk met Viktor: “Wenen in de loge, maar de show moest doorgaan” SD CD

15 november 2018

00u00 0 Showbizz Marthe was twee jaar lang de vriendin van Viktor Verhulst, tot het koppel in augustus van dit jaar hun breuk aankondigde via sociale media. Ze besloten dat het beter was om elk hun eigen weg te gaan. "Een beslissing waar ik nog steeds achter sta", laat Marthe nu weten.

"Viktor en ik hebben die beslissing samen genomen omdat we er allebei van overtuigd waren dat het de beste keuze was", zegt Marthe. "Niettemin deed het pijn, hoor, aan beide kanten. Maar we hebben het samen verwerkt door er veel over te praten, met elkaar en met anderen", vertelt ze. "Weten dat het de beste keuze is, maakt dat je het toch iets beter kunt loslaten."

Hulp van Klaasje en Hanne

Ook een drukke agenda bleek te helpen. "Het geluk aan deze job is dat je constant met vrolijke mensen in contact komt. En die propvolle agenda zorgde voor voldoende afleiding." Marthe kon in elk geval rekenen op de steun van Hanne en Klaasje. "Op zulke momenten hebben we oprecht héél veel aan elkaar. Ik haal daar ook veel energie uit, want op het podium moesten de shows natuurlijk wel gewoon doorgaan. Ik moest een klik maken in mijn hoofd, maar bijna niemand heeft er iets van gemerkt. Alleen in mijn loge heb ik wel een paar keer zitten wenen."

Het feit dat ze Viktor, als zoon van de grote baas van Studio 100, nog wel vaak ziet, deert Marthe niet. "We zitten in hetzelfde wereldje. We hebben bijvoorbeeld samen op de boot bij Gert (voor 'Gert Late Night', red.) gezeten. Dat was totaal geen probleem. We hebben veel respect voor elkaar en kunnen nog steeds door dezelfde deur. Daar ben ik heel blij om. We hebben samen mooie dingen meegemaakt en zijn uit elkaar gegaan als keigoede vrienden. We hebben veel van elkaar geleerd en dat neem ik sowieso mee in mijn rugzak. Niet alles is dus kapot. En dat maakt wel dat ik nu gelukkig ben."