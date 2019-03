Marthe ontkent: “Ik heb géén nieuw lief” MVO

Marthe van K3 weerlegt de geruchten dat ze een nieuwe vriend zou hebben. "Het stond overal te lezen, maar het klopt niet", verklaart ze op Radio 2 bij de Weekwatchers.

“Vorige week op De Eregalerij hebben we nog tegen de pers gezegd dat het nieuws niet klopt, maar blijkbaar is er toch iets misgelopen”, zegt Marthe. “De man met wie ik een relatie zou hebben gaf ook een reactie in de media, maar het is gewoon niet waar.”

Autohandelaar Glenn uit Sint-Pieters-Leeuw, de man om wie het gaat, zei in Dag Allemaal: . Aanvankelijk toch niet. ‘Of Marthe en ik een relatie hebben?’ herhaalt hij onze vraag. “Het is zo. Maar het is nog pril. Marthe en ik zijn nog volop aan het uitzoeken welke richting onze relatie zal uitgaan.”