Mart Hoogkamer annuleert optredens: “Ik ben nog steeds verkouden”

Muziek Deze liedjes van Michael Jackson kan je niet meer beluiste­ren op de streaming­dien­sten

Er zijn drie postume nummers van Michael Jackson verwijderd van Spotify en andere streamingdiensten. Het zou gaan over liedjes die in 2020 zijn verschenen op het muziekalbum ‘Michael’. Fans twijfelden er al langer aan of de zanger wel effectief te horen is op de nummers.

7 juli