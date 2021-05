Marlène de Wouters woont samen met buitenlandse man en vrouw: “Zoals ‘Friends’, maar dan voor 45-plussers”

TV Erfenis La Esterella bedraagt honderddui­zen­den euro’s

8:18 Over hoeveel euro het exact gaat, wordt pas volgende week duidelijk in ‘Erfgenaam gezocht’, maar de erfenis die muziekicoon Esther Lambrechts - ofwel La Esterella - bij haar dood achterliet is redelijk stevig. Het gaat om enkele honderdduizenden euro’s, waarvan een deel bestaat uit goudstaven. Een neef van La Esterella die in Bangkok woont, zal het bedrag (na aftrek van belastingen) in zijn eentje erven.