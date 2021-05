Marlène de Wouters veilt sportsessies met BV’s ten voordele van het mentaal welzijn van jongeren

Rode draad

Marlène de Wouters trommelde voor de actie een hele reeks bekende collega’s op, die met plezier hun schouders onder dit initiatief zetten. “Sport is altijd de rode draad in mijn leven geweest en het bevordert je immuunsysteem en mentale weerbaarheid. Met ‘Fit With A Star’ willen we organisaties die werken aan de mentale gezondheid van jongeren niet enkel financieel steunen, maar jongeren ook tonen dat ze er niet alleen voor staan. We willen aantonen wat we samen kunnen verwezenlijken, als we vanuit verschillende hoeken onze krachten bundelen. Ik wilde absoluut iets doen en ben op zoek gegaan naar een partner die deze filosofie deelt.”