Marlène De Wouters trots op VTM-carrière: “Maar mijn ontslag was een afrekening” Wim Nijsten

29 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Een blij gevoel en veel dankbaarheid.” Het zijn de eerste emoties die opwellen bij Marlène de Wouters (55) als ze terugblikt op haar tijd als leading lady van VTM. Dertien mooie jaren, vol interessante ontmoetingen en legendarische tv. Al verliep haar afscheid in mineur. “Ik zag er dingen gebeuren die veel te ver gingen”, onthult Marlène voor het eerst in Dag Allemaal. “En als je dan niet zwijgt, proberen ze je te kraken.”

Het zijn beelden die op ieders netvlies gebrand staan: Lynn Wesenbeek in een fuchsia galajurk en Marlène de Wouters in een goudkleurig exemplaar, die zij aan zij de trap afdalen tijdens het openingsgala van VTM en het woord richten tot de Vlaamse kijkers. Een historische mijlpaal die een nieuw televisietijdperk inluidde. De commerciële zender uit Vilvoorde pakte het ­meteen groots aan en bracht zo een vleugje Hollywoodglamour in de Vlaamse huiskamer

Marlène, jij had weinig of geen tv-­ervaring, en toch mocht jij mee het grote openingsgala presenteren.

Ah, de show in het Kursaal van ­Oostende! Ik herinner mij vooral de opwinding en de zenuwen. De show werd niet live uitgezonden, maar de hele zaal zat afgeladen vol en de voltallige pers was aanwezig, zodat het eigenlijk wel op een live-­uitzending leek. Als er iets misging, stonden we sowieso voor aap.

Wat voelde je in die laatste minuten vóór Lynn en jij het podium op moesten?

