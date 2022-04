Marlène de Wouters (58) over de échte reden van haar vertrek destijds bij VTM: “Mijn afscheid was een #Me Too-verhaal”

De kans is klein dat de jonge generatie Marlène de Wouters d’Oplinter - ze is van adel - associeert met VTM, daarvoor is ze daar al te lang weg. Maar van bij de start van de commerciële televisiezender in 1989 tot aan haar vertrek in 2002, was ze daar een, zoals dat heet, leading lady. Die tal van discussieprogramma’s en talkshows presenteerde, zoals onder meer ‘De eeuwige strijd’, ‘Op zaterdag’, ‘Marlène Exclusief’ en ‘Eén uit Duizend’. Ze kaapte in haar VTM-jaren vijf Gouden Ogen weg, werd bekroond als Beste Presentatrice en Beste Talkshowhost. En na 13 jaar was ze er ineens weg en trok ze naar VT4, het huidige Play4. Zelf gaf ze daar nooit een duidelijke reden voor, op een vage “we zaten op een andere golflengte” na. Na haar vertrek liet toenmalig VTM-woordvoerder Mark Vanlombeek optekenen: “We hadden niet zo dadelijk een gepast format voor haar klaar liggen.”