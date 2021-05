Marleen uit ‘Lady Bouwers’ is de enige vrouwelijke metselaar in België: “Als jong meisje liep ik op hakken, nu zie ik eruit als een halve vent”

Showbizz André Hazes en Sarah van Soelen gaan samenwonen

18:13 Dat André Hazes en Sarah van Soelen tot over hun over verliefd zijn, was al langer duidelijk, maar ondertussen neemt het koppel ook al een volgende stap in hun relatie. De twee gaan samenwonen, dat liet het management van de zanger weten in een interview met RTL Boulevard.