Exclusief voor abonnees Marleen Gordts zocht na haar tv-carrière bewust de anonimiteit op: “Na die doodsbedreigingen had ik genoeg van bekend zijn” Redactie

12 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Het was een kort quizje op de BRT, vlak na het weerbericht van Armand Pien, waarmee Marleen Gordts (59) vanaf 1984 dagelijks de Vlaamse huiskamers binnendruppelde. Haar carrière was gelanceerd, maar in 1996 verdween ze van het scherm. Drie echtscheidingen en evenveel carrièrewendingen later staat Marleen vandaag in de grootkeuken van een jeugdverblijfscentrum: “Er is véél gebeurd sinds ‘De Gouden Bertjes’”, blikt ze terug in Dag Allemaal tijdens een interview met Geert Hoste.

Ze was knap, rad van tong, had een rollende Brusselse ‘r’, een ontwapenende lach en een heel eigen stijl. Kortom, toen Marleen Gordts in september 1984 voor het eerst op de BRT te zien was, had ze alles om de Vlaamse Martine Bijl of Linda De Mol te worden. Maar bekend zijn ging haar vervelen, en twaalf jaar later was haar mediacarrière alweer achter de rug. Ik zag Marleen de laatste keer in levenden lijve in 1990, toen ze naast mij achter de microfoon zat als ‘Marlène de Gordts’ in het bekroonde Radio 1-programma ‘De Autonome Prefectuur’. Bijna dertig jaar later heeft ze drie echtscheidingen achter de rug, vier kinderen opgevoed en is ze nog altijd even eigenzinnig, gedreven en passioneel. Ik vind Marleen terug in de Brusselse Rand, in Overijse. In jeugdverblijfscentrum De Hagaard zwaait ze de plak en roert ze in de potten voor bosklassen en verenigingen.

Er is duidelijk veel veranderd. Wandel je toch eerst even mee terug naar 1984, de start van Dag Allemaal?

Graag. Ik moet in één van de eerste edities hebben gestaan, herinner ik me. Want ja, dat was ook voor mij de absolute beginperiode, ik ben begonnen in september 1984. Wat ik toen juist verteld heb, dat weet ik niet meer. Ik heb toen zoveel interviews gegeven. Er was niet veel anders op tv, hé. (lacht)

Je presenteerde toen, als ik me niet vergis, ‘Videomatch’ op de BRT.

