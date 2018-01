Marlène de Wouters heeft nieuwe vriend: "Het was liefde op ’t eerste gezicht"

Vijf jaar na haar scheiding van jonkheer Hervé van Wassenhove geeft Marlène de Wouters (54) de liefde weer een kans. De voormalige VTM-coryfee verloor haar hart aan Tanguy (51), een telg van het adellijke geslacht Nève de Mévergnies. "We zijn verliefd, maar doen het rustig aan", zegt Marlène deze week in Dag Allemaal.

"Ja, ’k heb een nieuwe vriend. En ’t was liefde op het eerste gezicht." Marlène de Wouters kan haar enthousiasme over haar prille verliefdheid amper verhullen. Waarom zou ze ook? Ze is bijzonder gelukkig met Tanguy, een zakenman uit de vermaarde adellijke familie Nève de Mévergnies.

"Tanguy en ik leerden elkaar kennen via de liefdadigheids­evenementen die hij in Franstalig België organiseert", vertelt ­Marlène in Dag Allemaal. "Hij belde me: of ik mee m’n schouders wilde zetten onder ‘Dine With A Star’, waarbij mensen kunnen bieden op een etentje met een bekende Vlaming of Waal? Hij kende me helemaal niet, dus spraken we af om één en ander te bespreken. Er was meteen een geweldige klik, ja. Niet dat we tijdens dat gesprek tot over onze oren verliefd werden op elkaar, maar we gaven elkaar meteen een goed gevoel. ’t Was gewoon... aangenaam praten. En geleidelijk aan werd het meer."

Vorig jaar kwam aan het licht dat ze niet meer getrouwd was met Hervé van Wassenhove, de man met wie ze meer dan twintig jaar lief en leed deelde. Vreemd genoeg had Marlène die echtscheiding vier jaar lang geheim kunnen houden. Met Hervé heeft Marlène drie kinderen: Emily (25), Cédric (24) en Juliette (20). Ook Tanguy heeft drie kinderen, ongeveer even oud als die van Marlène, en eveneens uit een eerder huwelijk.

