Mark Wahlberg toont afgetraind lichaam voor nieuwe film

15u00 1 Mark Wahlberg/Facebook Mark Wahlberg toont zijn spieren in nieuwe video. Showbizz De 46-jarige acteur heeft zojuist een video gedeeld waarop hij zijn gespierde lichaam toont. De acteur traint voor de nieuwe actiefilm 'Mile 22', waarin Wahlberg de rol van CIA-agent op zich neemt.

In de video toont hij zijn afgetrainde lichaam, inclusief indrukwekkende sixpack, terwijl Wahlberg uitlegt hoe hij in vorm blijft. Ook maakt hij reclame voor proteïneshakes en andere fitnessproducten van 'Performance Inspired'. Hij zegt ook dat hij nu gemotiveerd is om gezond te blijven. "Het is een vooruitgang, je moet er elke dag werk willen insteken.", vertelt de vader van vier.