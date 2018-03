Mark Wahlberg betaalt 1,5 miljoen dollar aan Time's Up TC

13 maart 2018

De acteur had bakken kritiek gekregen omdat hij dat bedrag had ontvangen om reshoots te doen voor 'All The Money in the World', terwijl zijn vrouwelijke collega Michelle Williams amper 1.000 dollar kreeg.

Vooral de reden voor die reshoot zorgde ervoor dat Mark in het oog van de storm terecht kwam. De extra opnamen waren immers nodig omdat de verguisde Kevin Spacey, die genoemd werd in een zaak van seksueel misbruik, in de film vervangen moest worden door Christopher Plummer. In volle #MeToo- periode stemde Michelle Williams daarom toe om de bijkomende opnamen voor een beperkt loon te doen. Iets wat op applaus werd onthaald. Mark (of zijn management) eiste wel een serieus bedrag voor zijn extra werk, wat hem bijgevolg dus bakken kritiek opleverde. Wahlberg beloofde toen wel dat hij die 1,5 miljoen aan het goeie doel zou schenken, maar tot nu toe gebeurde dat nog niet. Nu maakte een woordvoerder bekend dat de ster het bedrag heeft overgemaakt aan het Time's Up-initiatief dat acteurs en actrices die het slachtoffer werden van misbruik juridisch wil helpen.